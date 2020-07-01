Validen Kovid-19 uyarısı: İlimizde vaka artışları devam ediyor

Gaziantep Valisi Davut Gül ve kentteki sağlık yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, salgınla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar ele alındı. Toplantı sonrası sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Gül, herkesi kurallara uymaya davet ederek, şunları kaydetti: "İlimizde vaka artışları devam ediyor. Sağlık personelimiz canla başla çalışıyor. Çok kişiyle görüşüp maske, mesafe ve temizlik kuralına riayet edilmediği müddetçe başarılı olamayız. Sorun belli, çare belli. Kendimizi disipline edeceğiz. Bana bir şey olmaz deme, çok şey olur."

"Artış var"

Sağlık Bakanı Koca Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Ülkemizdeki toplam vaka sayısı 199 bin 906'dır. Vakaların yüzde 53,74'ü tüm şehirlerle irtibat halinde olan İstanbul'da tespit edilmiştir." ifadelerini kullanmış ve "artış var" diyerek bu illere dikkat çekmişti: Ankara, Bursa, Gaziantep, Diyarbakır, Konya.