Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, 29 Haziran'da Palamutbükü mevkiinde çıkan orman yangınında 20 hektar otluk ve çalılık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Açıklamada, soğutma çalışmalarının da tamamlanmasıyla ekiplerin bölgede inceleme yaptığı kaydedilerek, "Olay yerinde yapılan araştırma neticesinde yangının, trafodan baz istasyonlarına elektrik nakleden kabloların kısa devre yapması sonucu çıktığı tespit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

AA