Türkiye Valilik açıkladı: İzinli sayılacaklar

Valilik açıkladı: İzinli sayılacaklar

Türkiye

Valilik açıkladı: İzinli sayılacaklar

Yoğun kar yağışının ardından Zonguldak, Muş ve Van'da engelli ve hamile kamu çalışanlarına 1 günlük kar izni verildi.

28 Ocak 2022, Cuma 00:32 Son Güncelleme:
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ZONGULDAK

Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre yoğun kar yağışının gece saatlerinden itibaren buzlanma ve don olayı tehlikesi oluşacağından dolayı 28 Ocak 2022 (Cuma) günü, İl genelinde ilçeler dahil engelli ve hamile kamu çalışanların bir gün süre ile izin sayılmalarına karar verildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklama şu şekilde;

“Meteorolojik verilere göre İlimizde yoğun kar yağışının gece saatlerinden itibaren oluşturacağı buzlanma ve don olayı tehlikesi nedeniyle 28 Ocak 2022 tarihinde, İlimiz genelinde (İlçelerimiz dahil) engelli ve hamile kamu çalışanlarımızın belirtilen tarihte 1 gün idari izinli sayılmalarına, İlimiz genelinde (İlçelerimiz dahil) yaygın eğitim kursları ile eğitim faaliyetlerinin sürdürüldüğü diğer kursların eğitimlerine; Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Özel Kurs Merkezleri, Motorlu Taşıt Sürüleri Kurs Merkezleri ile bünyesinde kulüp çalışması yapacak anaokullarındaki eğitim faaliyetlerine de aynı günde 1 gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir.”

MUŞ

Muş Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle, engelli ve hamile kamu çalışanlarının 1 gün idari izinli sayılacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava şartlarının etkisini devam ettirdiği belirtildi. Elverişsiz hava koşulları ile meteorolojik çığ uyarısı nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 28 Ocak Cuma günü il genelinde idari izinli sayılacağı kaydedildi.



VAN

Van Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarının 1 gün idari izinli sayılacağını duyurdu.

Kent genelinde olumsuz hava şartları etkisini sürdürürken, valilikten yapılan açıklamada kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 28 Ocak Cuma günü il genelinde idari izinli sayılacağı kaydedildi.

İHA-DHA

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