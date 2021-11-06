Türkiye Valilik açıkladı! Tunceli’de PKK'ya darbe

Valilik açıkladı! Tunceli’de PKK'ya darbe

Türkiye

Valilik açıkladı! Tunceli’de PKK'ya darbe

Tunceli’de düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 4 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

06 Kasım 2021, Cumartesi 21:19 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında kent merkezi kırsalında terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi. "Şehit Uzman Çavuş Emre Üçkan" adı verilen operasyonda, güvenlik güçleri arazide yaptıkları arama tarama faaliyetinde teröristlerce kullanıldığı belirlenen 4 sığınak tespit etti.

İmha edilen sığınaklardaki aramalarda 211 kaleşnikof mermisi, 60 elektrikli fünye, DVD oynatıcısı, 50 metre dağcı ipi, dinamo, 2 dikiş makinesi, 30 pil, 5 panço, 3 adet 120 litre jelikan bidon, 16 not defteri, metabo marka 1500 wattlık hilti, 5 hilti ucu, rotaryhammer marka 850 wattlık hilti, 2 küçük hilti ucu, 2 delme murcu, mutfak tüplü soba, 2 radyo, elektronik devre kartı, 150 metre sera naylonu, 30 kalem pil, mont, 2 battaniye ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildi.

AA

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Kafanıza göre bilgisayar almayın
Murat Gülderen
Hakan Çelik
“Bir gecede marka oluşturabilirsiniz”
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Yerin kulağı
Rauf Tamer
Murat Çelik
Karantina günlükleri - 2
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Muhalefet ve tencere…
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Metin Akpınar ile muhabbet
Şirin Sever
Banu Şen
İzmir’in kalbi: Konak
Banu Şen
Erkut Can
98’inci yılı kutlarken
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı