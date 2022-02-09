Türkiye Valilik barajlardan su tahliyesi yapılacağını duyurup uyardı

Valilik barajlardan su tahliyesi yapılacağını duyurup uyardı

Türkiye

Valilik barajlardan su tahliyesi yapılacağını duyurup uyardı

Bartın’da sağanak yağışlar sonrası tam doluluk seviyesine ulaşan barajlardan su tahliyesi yapılacağı duyurularak uyarıda bulunuldu.

09 Şubat 2022, Çarşamba 20:37 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bartın’da sağanak yağışlarla beraber kentin yüksek rakımlı bölgelerinde kalınlığı 1,5 metreyi aşan karların hızla erimesi sonucu barajlar tam doluluk oranına ulaştı.


Bartın Valiliği tarafından kentte yağışların devam edeceğinin beklendiği ve tam doluluk seviyesine ulaşan barajlardan su tahliyesi yapılacağı duyurularak uyarıda bulunuldu.

Yapılan uyarıda, "İlimizde eriyen kar suları ve aşırı yağış nedeniyle barajlar doluluk seviyesine ulaşmış olup yağışların devam etmesi beklenmektedir. Bu kapsamda; Kirazlıkköprü, Kozcağız ve Kışla Sel Kapanı barajlarımızdan su tahliyesi yapılacak olup dere yataklarında su seviyesi yükseleceğinden vatandaşlarımızın dere yatakları kenarlarına yaklaşmamaları, dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

İHA

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
O yuvarlak masada ne konuşulacak?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Masanın hangi tarafındayız?
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
İyi kılavuz
Rauf Tamer
Şirin Sever
Hikikomori salgını var, cümleten geçmiş olsun...
Şirin Sever
Hakan Çelik
DEİK’ten stratejik lobicilik atağı
Hakan Çelik
Murat Gülderen
İndirimler aşka geldi
Murat Gülderen
Banu Şen
Mezopotamya’nın incisi: Mardin
Banu Şen
Erkut Can
Bu ülkede yaşanmaz mı?
Erkut Can
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: İstanbul'da yangın paniği! 1 kişi hastaneye kaldırıldı