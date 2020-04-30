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Türkiye Valilik beklenen yağış için uyardı

Valilik beklenen yağış için uyardı

Türkiye

Valilik beklenen yağış için uyardı

İstanbul Valiliği beklenen yağışlı hava için uyarıda bulundu.

30 Nisan 2020, Perşembe 16:51 Son Güncelleme:
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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada İstanbul ve çevre illerde Mayıs ayının ilk haftasının bol yağışlı geçeceği açıklandı. Açıklamada etkili sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara rağmen hava sıcaklıklarında önemli bir değişikliğin olmayacağı ve bölge genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada İstanbul ve çevre illerde Mayıs ayının ilk haftasında gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği açıklandı. Açıklamada, "Bölgemiz bugün Trakya'dan (Kırklareli, Edirne, Tekirdağ) itibaren yağışlı sistemin etkisine girdi. Bu sistem yarın (01.05.2020 Cuma) bölgemizin doğu bölümünde (Kocaeli, Sakarya ve Yalova) yağışlara neden olurken, 2 Mayıs Cumartesi günü Balkanlar üzerinden yeni bir yağışlı sistemin gelmesi bekleniyor. Önümüzdeki hafta ortasına kadar bu sistemin yağışlarının bölge genelinde (İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) görülmesi beklenirken 6 Mayıs Çarşamba gününden itibaren ülkemizin yeni bir yağışlı sistemin daha etkisine gireceği ve hafta sonuna kadar yağışların bölge genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor" denildi.

Sıcaklıklar değişecek mi?

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği belirtilen açıklamanın devamında, "Meydana gelmesi beklenen etkili sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara rağmen hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve bölge genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Mayıs ayında görülecek gök gürültülü sağanak yağışların ısınmayla birlikte genellikle öğle saatlerinden sonra meydana gelmesi ve zaman zaman yağışların şiddetli olması beklendiğinden Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ve İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin yayınlayacağı meteorolojik uyarılara dikkat edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması can ve mal güvenliği açısından önem arz etmektedir" ifadeleri yer aldı.

Günlere göre tahmin

Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmediği kaydedilirken, İstanbul'da bir haftalık süreçte beklenilen hava durumları ise şöyle;

İstanbul'da havanın bugün ve yarın genellikle parçalı ve çok bulutlu olması, Cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren yağışların başlaması Pazar ve Pazartesi günleri de etkili olması tahmin ediliyor. Salı günü ara verecek yağışların Çarşamba gününden itibaren tekrar başlaması ve hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor. Rüzgârın güneybatı yönlerden esmesi ve hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.


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