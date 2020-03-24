Türkiye Valilik çağrı destek numaralarını paylaştı

Valilik çağrı destek numaralarını paylaştı

Türkiye

Valilik çağrı destek numaralarını paylaştı

İstanbul Valiliği, corona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmayan kişiler için destek çağrı numaralarını paylaştı.

24 Mart 2020, Salı 11:16 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

İstanbul Valiliği, corona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, herhangi bir istediği karşısında aramaları gereken çağrı numaralarını paylaştı.   

Valilik, paylaştığı iletide "65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın iletişim kolaylığı açısından, İstanbul'daki 39 ilçe kaymakamlığımızın Vefa İletişim Merkezine ulaşmak için 112, 155 ve 156'yı aramaları yeterli olacaktır" ifadelerini kullandı.    

AA

İlgili Haberler
Türkiye’den corona virüs manzaraları


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Almanya ve G. Kore
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
“Günde 1 maske yetmez”
Oral Çalışlar
Candaş Tolga Işık
Halimiz itten beter keyfimiz paşada yok!
Candaş Tolga Işık
Büşra Özbelli
Kimsenin canı diğerinden kıymetli değildir... Tahran uçağındaki kavga
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Pazarda seç-al yöntemi yasaklanınca corona kavgası çıktı