Valilik çağrı destek numaralarını paylaştı
İstanbul Valiliği, corona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmayan kişiler için destek çağrı numaralarını paylaştı.
24 Mart 2020, Salı 11:16 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
İstanbul Valiliği, corona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, herhangi bir istediği karşısında aramaları gereken çağrı numaralarını paylaştı.
Valilik, paylaştığı iletide "65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın iletişim kolaylığı açısından, İstanbul'daki 39 ilçe kaymakamlığımızın Vefa İletişim Merkezine ulaşmak için 112, 155 ve 156'yı aramaları yeterli olacaktır" ifadelerini kullandı.
AA
İlgili Haberler
BUNLARI DA OKUYUN