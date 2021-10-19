Valilik duyurdu: 15 gün süreyle yasak

Valilikten yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin gerek ülke genelinde gerekse sınır ötesinde terör örgütlerine karşı başarılı operasyonlarının devam ettiği belirtildi.

Terör örgütlerine müzahir kesimler tarafından söz konusu operasyonlar gerekçe gösterilerek toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılabileceği, bu etkinliklerin provoke edilerek şiddet hareketlerine ve terör örgütlerinin propagandasına dönüşebileceği vurgulanan açıklamada, halkın yoğun olarak yaşadığı yerlerin hedef seçilebileceği ve sansasyonel eylemler gerçekleştirilerek kamu düzeni ile halkın can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşürülebileceğinin değerlendirildiği aktarıldı.

Yasa dışı örgütler ve uzantıları tarafından çeşitli sosyal medya platformlarında, ülke genelinde eylem çağrıları yapıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belirtilen olayların kamu düzenini etkileyecek şekilde ilimizde yaşanmaması ve olması muhtemel olayların önüne geçilebilmesi, tesis olunan huzur ve güven ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının önlenmesi ve terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, Valilik makamının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği etkinlik ve toplantılar hariç, ilimiz sınırlarında meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık ve kapalı yer toplantısı, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, basın açıklaması, insan zinciri oluşturarak yapılabilecek protesto, yürüyüş ve toplanmalar, halk kürsüleri şeklinde toplantı, toplanmalar, halk toplantıları, ses-yayın araçları, ve taşıtlarla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, stant açma, imza toplama, imza kampanyası, dilek feneri, balon, drone ve paramotor, planör uçurtmak, anma toplantısı, anma töreni, konser, şenlik, tiyatro, skeç, sinevizyon, pandomim, meşale yakma ve taşıma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş-poster, pankart asma gibi etkinlikler, 19 Ekim saat 00.01'den 2 Kasım saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır."

AA