Türkiye Valilik duyurdu: 15 gün süreyle yasaklandı

Valilik duyurdu: 15 gün süreyle yasaklandı

Türkiye

Valilik duyurdu: 15 gün süreyle yasaklandı

Tunceli’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gösteri ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

25 Ekim 2021, Pazartesi 22:31 Son Güncelleme:
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Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17’nci ve 19’uncu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/A ve 11/C maddeleri, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri ile İl Hıfzıssıhha Meclisince alınan kararlar kapsamında sadece valilik ve kaymakamlık makamlarına 48 saat önce yapılacak müracaat sonucu uygun görülecek gösteri ve etkinliklerin gerçekleştirilebileceğine dikkat çekildi.

İnsanların toplu halde bir araya gelmelerini sağlayacak her türlü basın açıklamasının mülki amirin iznine bağlandığı aktarılan açıklamada, şöyle denildi:

"Açık alanlarda yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık yer toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı bildiri, broşür dağıtmak, afiş, poster açmak, meşale yakma ve taşıma, konferans, panel, sinevizyon gösterimi gibi tüm eylem ve etkinliklerin 25 Ekim günü saat 00.01 ile 8 Kasım günü saat 23.59’a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır."

TUNCELİ (AA)

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