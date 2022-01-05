Türkiye Valilik duyurdu! Eğitime kar engeli

Valilik duyurdu! Eğitime kar engeli

Türkiye

Valilik duyurdu! Eğitime kar engeli

Gümüşhane Valiliği kent merkezinde 15 santimetreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle il genelindeki tüm okulları 1 günlüğüne tatil etti, hamile ve engelli kamu personeline idari izin verdi.

05 Ocak 2022, Çarşamba 07:55 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Valilikten yapılan açıklamada il genelinde yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım gibi olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri 5 Ocak 2022 Çarşamba günü bir gün süre ile tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de belirtilen günde idari izinli sayılacağı kaydedildi. Yüksek kar örtüsü nedeniyle yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarının da büyük önem arz ettiği ifade edildi.

DHA

Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Seçmen profili
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Sabih Kanadoğlu 367’yi nasıl icat etti?
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Avrupa ve ABD’ye ihracat rekoru
Hakan Çelik
Murat Çelik
Güncel sorular
Murat Çelik
Banu Şen
İlklerin şehri: Uşak
Banu Şen
Şirin Sever
Yeni yıla gayet pozitif ve karantinada girdim
Şirin Sever
Erkut Can
Kararım kesin, dediklerimi demeyeceğim
Erkut Can
Murat Gülderen
Metaverse gözlükleri
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Nöbetçi eczanelerdeki yoğunluğa açıklama geldi