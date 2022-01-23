Türkiye Valilik duyurdu: Engelli ve hamile çalışanlara 5 gün idari izin verildi

Valilik duyurdu: Engelli ve hamile çalışanlara 5 gün idari izin verildi

Türkiye

Valilik duyurdu: Engelli ve hamile çalışanlara 5 gün idari izin verildi

Niğde'de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personele 5 gün idari izin verildiği bildirildi.

23 Ocak 2022, Pazar 18:48 Son Güncelleme:
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Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartlarının yeni haftada da devam edeceği belirtildi. Bu nedenle tedbirler alındığı aktarılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli çalışanlar 24-28 Ocak arasında idari izinli sayılacak" denildi.

NİĞDE (İHA)

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