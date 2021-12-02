Türkiye Valilik duyurdu! Eren Kış 9 Operasyonu başlatıldı

Valilik duyurdu! Eren Kış 9 Operasyonu başlatıldı

Türkiye

Valilik duyurdu! Eren Kış 9 Operasyonu başlatıldı

Ardahan Valiliği, şehirde 405 personelin katıldığı Eren Kış-9 Şehit Jandarma Er Cevdet Çelenk Operasyonu başlatıldığını duyurdu.

02 Aralık 2021, Perşembe 16:35 Son Güncelleme:
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Ardahan İl Jandarma Komutanlığının sevk ve idaresinde başlatılan Eren Kış-9 Şehit Jandarma Er Cevdet Çelenk Operasyonu'nda Jandarma Asayiş Komando Bölükleri ile Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan 39 tim ve 405 personel görev alıyor.



PKK/KCK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak, teröristleri etkisiz hale getirmek ve bölgedeki yaylaları kontrol etmek amacıyla başlatılan operasyon, Ardahan İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanı olan merkez ve Göle ilçesinde yürütülüyor.

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