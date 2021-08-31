Türkiye Valilik duyurdu! Geçici süreyle yasaklandı

Valilik duyurdu! Geçici süreyle yasaklandı

Türkiye

Valilik duyurdu! Geçici süreyle yasaklandı

Van Valiliği, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 15 gün süreyle yasaklandığını açıkladı.

31 Ağustos 2021, Salı 19:16 Son Güncelleme:
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Valilikten yapılan açıklamada, anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ve saldırı olaylarının önüne geçilmesinin planlandığı belirtildi. Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerin, genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının engellenmesinin amaçlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Van ili coğrafi sınırları içerisinde 1 Eylül tarihinden geçerli 15 Eylül tarihi de dahil olmak üzere 15 gün süre ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 2911 Sayılı Kanunun 17. maddesine istinaden yasaklanmıştır."

Açıklamada, kentte düzenlenecek basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılmasının, çadır ve stant kurulmasının, imza kampanyası düzenlenmesinin, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılmasının ise 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. maddesinin ilgili hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında mülki idare amirinin iznine bağlandığı bildirildi.

AA

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