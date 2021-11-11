Valilik duyurdu: İstanbul'da bu yollar kapalı olacak
Türk Konseyi Sekretaryası Merkez Binası açılışı nedeniyle 12 Kasım Cuma günü 10.00 ila 13.00 saatleri arasında bazı yollar trafiğe kapatılacak.
11 Kasım 2021, Perşembe 18:08 Son Güncelleme:
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İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Türk Konseyi 8. Zirvesi ve Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Türk Konseyi Sekretaryasının yeni resmi merkez binasının açılış programı nedeniyle yarın 10.00-13.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yollar şöyle:
"Dostluk Yurdu Sokak. Boyacı Ahmet Sokak. Sirkeci Tramvay Durağı dahil Çemberlitaş Tramvay arası tramvay seferleri olmayacak."
Alternatif güzergah olarak Peykhane Caddesi belirlendi.
AA