Türkiye Valilik duyurdu: İstanbul'da bu yollar kapalı olacak

Valilik duyurdu: İstanbul'da bu yollar kapalı olacak

Türkiye

Valilik duyurdu: İstanbul'da bu yollar kapalı olacak

Türk Konseyi Sekretaryası Merkez Binası açılışı nedeniyle 12 Kasım Cuma günü 10.00 ila 13.00 saatleri arasında bazı yollar trafiğe kapatılacak.

11 Kasım 2021, Perşembe 18:08 Son Güncelleme:
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İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Türk Konseyi 8. Zirvesi ve Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Türk Konseyi Sekretaryasının yeni resmi merkez binasının açılış programı nedeniyle yarın 10.00-13.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

"Dostluk Yurdu Sokak. Boyacı Ahmet Sokak. Sirkeci Tramvay Durağı dahil Çemberlitaş Tramvay arası tramvay seferleri olmayacak."

Alternatif güzergah olarak Peykhane Caddesi belirlendi.

AA

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