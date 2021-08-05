Türkiye Valilik duyurdu: Orman yangını kontrol altına alındı

Valilik duyurdu: Orman yangını kontrol altına alındı

Türkiye

Valilik duyurdu: Orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

05 Ağustos 2021, Perşembe 02:14 Son Güncelleme:
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Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde Dörtyol Kuzuculu mevkisinde orman yangını çıktığı hatırlatıldı.


Yangının, Vali Rahmi Doğan koordinesinde ekiplerin üstün gayreti sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

AA

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