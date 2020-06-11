Türkiye Valilik saat vererek uyardı

Valilik saat vererek uyardı

Türkiye

Valilik saat vererek uyardı

Bursa Valiliği saat vererek yağış için uyarıda bulundu.

11 Haziran 2020, Perşembe 11:52 Son Güncelleme:
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Valilik tarafından yapılan açıklamada yağış için saat verildi.

Yapılan açıklamada, "Bursa il genelinde beklenen yerel olarak kuvvetli 21 ile 50 kilogram/metrekare sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların sebep olabileceği muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve yerel dolu yağışı karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Geçerlilik Periyodu: 11.06.2020 11:00 - 11.06.2020 22:00 Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

İHA


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