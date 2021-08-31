Türkiye Valilik tarih vererek uyardı! Ankara'ya sağanak yağış geliyor

Valilik tarih vererek uyardı! Ankara'ya sağanak yağış geliyor

Türkiye

Valilik tarih vererek uyardı! Ankara'ya sağanak yağış geliyor

Ankara Valiliği, şehrin kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğini belirterek, vatandaşları meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

31 Ağustos 2021, Salı 20:18 Son Güncelleme:
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Ankara Valiliği, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere ilişkin uyarı açıklamasında bulundu.

Açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 1 Eylül Çarşamba günü ilimizin kuzey kesimlerinde görülecek yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışların meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

ANKARA (DHA)

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