Valilikler peş peşe duyurdu! İzinli sayılacaklar

NİĞDE

Niğde'de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personele 5 gün idari izin verildiği bildirildi.

Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartlarının yeni haftada da devam edeceği belirtildi. Bu nedenle tedbirler alındığı aktarılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli çalışanlar 24-28 Ocak arasında idari izinli sayılacak" denildi.

SİVAS

Sivas Valiliği kar yağışı nedeniyle kronik rahatsızlığı bulunan, hamile ve engelli kamu personelinin ?iki gün idari izinli sayılacağını duyurdu.

Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanmanın önümüzdeki günlerde de devam etmesinin beklendiği hatırlatılarak, kronik rahatsızlığı bulunan, hamile ve engelli kamu personellerinin 24-25 Ocak tarihlerinde iki gün idari izinli sayılacakları belirtildi.

KIRIKKALE

Kırıkkale Valiliği, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personele 2 gün idari izin verildiğini duyurdu.

Kırıkkale'de soğuk ve kar yağışlı hava günden güne etkisini artırıyor. Şehrin birçok bölgesi beyaz örtüyle kaplandı. Ulaşımda da zaman zaman aksaklıklar yaşanmaması için belediye ve özel idare ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Kırıkkale Valiliğince yapılan açıklamada, etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personele idari izin verildiği belirtildi. Açıklamada, "Yeni haftada da devam etmesi beklenen illerde çalışan personeller için valilikler ek tedbir kararları aldı. İl genelinde devam eden kar yağışı ve yollarda meydana gelebilecek buzlanmalar nedeniyle, ilimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden hamile ve engelli kamu görevlileri 24-25 Ocak 2022 tarihleri arasında 2 gün süreyle idari izinli sayılacaklardır" denildi.

KÜTAHYA

Kütahya Valisi Ali Çelik’in başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunca il genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle engelli, hamile ve kronik hastalığı olan kamu görevlilerinin 24 Ocak 2022 Pazartesi günü idari izinli sayılmalarına karar verildi.

Konuyla ilgili Valilikten yapılan açıklamada,” İl genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve yollarda meydana gelebilecek buzlanmalar nedeniyle, ilimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlilerinin 24 Ocak 2022 Pazartesi günü 1 (bir) gün süreyle idari izinli sayılmalarına, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi” denildi.

KIRŞEHİR

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, yoğun kar yağışı nedeniyle hamile ve engelli personelin 3 izinli sayılacağını duyurdu.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kar yağışı ve oluşacak olumsuzluk nedeniyle il genelinde 24-25-26 Ocak tarihlerinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacak" ifadelerini kullandı.

YOZGAT

Yozgat Valiliği kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli çalışanların iki gün idari izinli sayılacağını duyurdu.

Yozgat Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı nedeniyle, ilimiz genelinde engelli, hamile, 60 yaş ve üstü yönetici olmayan kamu görevlileri, 24 Ocak Pazartesi ve 25 Ocak Salı günleri idari izinli sayılacaktır. İlimiz genelinde tüm özel öğretim, özel eğitim kurumları ve halk eğitim merkezlerinin eğitim, öğretim ve tüm faaliyetlerine 24 Ocak Pazartesi ve 25 Ocak Salı günü 2 gün ara verilmiştir. 24 Ocak Pazartesi ve 25 Ocak Salı günlerinde yapılacak MTSK elektronik sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Özel bakım rehabilitasyon kuruluşlarında, özel kreş gündüz bakım evlerinde ve çocuk kulüplerinde görevli engelli ve hamil çalışanlar 24 Ocak Pazartesi ve 25 Ocak Salı günleri idari izinli sayılacaktır” denildi.

ELAZIĞ

Elazığ’da yoğun kar yağışı nedeniyle kamuda çalışan engelli ve hamile personele idari izin verildi.

Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Etkisi devam eden yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle; il genelinde, 24 Ocak 2022 tarihinde 1 (bir) gün süreyle, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” denildi.

BİNGÖL

Bingöl genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle kamu kurum ve kuruşlarında görevli engelli ve hamile personel idari izinli sayıldı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı, soğuk hava ve yollarda meydana gelebilecek buzlanmalar nedeniyle, il genelinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personel 24. 01. 2022 Pazartesi günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır” denildi.

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle hamileler ile engelli personelin yarın idari izinli sayılacakları belirtildi.

Afyonkarahisar Valiliği'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, “Soğuk hava koşulları sebebiyle ilimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler ile engelli personelimiz, 24 Ocak Pazartesi günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

KASTAMONU

Kastamonu’da kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personele olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle 3 gün izin verildi.

Olumsuz hava koşulları ve il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle toplanan Kastamonu İl Hıfzıssıhha Kurulu, il genelinde özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin, 24 Ocak Pazartesi gününden itibaren 3 gün süre ile idari izinli sayılmalarını kararlaştırdı.

İSTANBUL

İstanbul’da olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; malûl ve engelliler ile hamile olanlar pazartesi salı günleri idari izinli sayılacak.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş’ta yoğun kar yağışı nedeniyle Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi yeni kararlar aldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle yeni kararlar alındığı duyuruldu. Karara göre: Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 23.01.2022 günü saat 17.00’da Vali Ömer Faruk Coşkun Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplandı.

Karara göre, "İlimizde yoğun kar yağışı ve yaşanan kış koşulları nedeniyle 24.01.2022 Pazartesi günü kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli personel ile hamile ve 4 (dört) yaşından küçük çocuğu olan bayan kamu görevlilerinin 1 (bir) gün süreyle idari izinli sayılmasına, Ayrıca her türlü kamu/özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 24.01.2022 Pazartesi günü 1 (bir) gün süreyle ara verilmesine" denildi.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane Valiliği olumsuz hava koşulları ve buzlanmalar nedeniyle il genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kamu personeline idari izin verdi.

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen yoğun kar yağışının ardından kar yağışının yüksek kesimlerde etkisini devam ettirdiği, hafta sonu etkili olan rüzgar nedeniyle de hava sıcaklığının aşırı düştüğü ve tipi nedeniyle yolların kapandığı Gümüşhane'de engelli ve hamile kamu personeline izin verildi.

Gümüşhane Valiliği konuyla ilgili yaptığı açıklamada olumsuz hava koşulları ve buzlanmalar nedeniyle il genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin 24 Ocak Pazartesi günü 1 gün idari izinli sayılacağını duyurdu.

ERZİNCAN

Erzincan’da etkisini sürdüren kar yağışı sonrası engelli ve hamile kamu çalışanlarına 2 gün idari izin verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Olumsuz hava koşulları ve buzlanmalar nedeniyle, ilimiz genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personeller 24 Ocak 2022 pazartesi günü ve 25 Ocak 2022 salı günü iki gün süre ile idari izinli sayılacaklardır.” denildi.

BİTLİS

Bitlis genelinde kar yağışından dolayı hamile ve engelliler 1 gün idari izinli sayılacak. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bitlis genelinde, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 24.01.2022 Pazartesi günü 1 gün idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.

YALOVA

Yalova Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle, 24 Ocak Pazartesi günü engelli ve hamile kamu görevlilerine idari izin verildiğini bildirdi. Yalova Valiliği’nden konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan değerlendirmelere göre, Yalova’da belli aralıklarla devam eden kar yağışının il genelinde etkisini devam ettireceğinden, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile kamu görevlilerine 24 Ocak 2022 Pazartesi günü idari izin verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

İHA



