Türkiye Valilikten, Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut hakkında önemli açıklama

Valilikten, Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut hakkında önemli açıklama

Türkiye

Valilikten, Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut hakkında önemli açıklama

Koronavirüs tedbirleri hakkındaki sosyal medya paylaşımları nedeniyle Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut hakkında, Şanlıurfa Valiliği'nden önemli bir açıklama geldi.

19 Mayıs 2021, Çarşamba 10:43 Son Güncelleme:
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Valilikten yapılan açıklamada, Viranşehir ilçesinde görevli Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut'un koronavirüs tedbirleriyle ilgili sosyal medya hesaplarından gerçekleştirdiği paylaşımların ardından bazı basın yayın organlarında yer alan Valilik tarafından inceleme-soruşturma başlatıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.


Açıklamada, "Hakim ve savcılar hakkındaki inceleme ve soruşturmaların ne şekilde yapılacağı ve buna karar verecek yetkili mercilerin kimler olduğu kanunla açık şekilde belirlenmiş olup, Valiliğimizin bu çerçevede başlattığı herhangi bir inceleme bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

AA

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