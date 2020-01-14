Valiliğin açıklaması şöyle:

"Kayıp 1 balıkçı için arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Gece süresince bir Sahil Güvenlik Botu tarafından termal kamera ile sabah gün aydınlanana kadar su üstü aramasına devam edilecektir. Yarın sabah 08.00'dan itibaren; Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 2 bot, 1 Dalış Timi ve 1 Helikopter ile su üstü araması yapılacaktır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait TCG Alemdar ve TCG Çubuklu gemileri tarafından da su altı aramasına devam edilecektir."

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Rusya’dan İzmir’e giden Rus bayraklı "GLARD 2" adlı tanker, 10 Ocak’ta Kilyos açıklarında Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı teknesiyle çarpışmış, tekne kazanın ardından batmıştı. Balıkçı teknesinde bulunan 6 kişiden 3’ü bölgedeki diğer balıkçı tekneleri tarafından kurtarılmış, 3 kişi ise kaybolmuştu. Deniz Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı helikopter ve botlarla bölgede yapılan çalışmaların ardından, kayıp 3 balıkçıdan birinin cesedine ulaşılmıştı.

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İSTANBUL(DHA)