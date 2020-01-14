Valilik'ten Kilyos'taki tekne kazası ile ilgili açıklama
İstanbul Valiliği, Kilyos'ta meydana gelen kazanın ardından kaybolan balıkçılardan 1'i için yapılan arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğünü, dalış ekibi ve helikopterle yapılan aramanın ise yarın sabah gerçekleştirileceğini bildirdi.
Valiliğin açıklaması şöyle:
"Kayıp 1 balıkçı için arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Gece süresince bir Sahil Güvenlik Botu tarafından termal kamera ile sabah gün aydınlanana kadar su üstü aramasına devam edilecektir. Yarın sabah 08.00'dan itibaren; Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 2 bot, 1 Dalış Timi ve 1 Helikopter ile su üstü araması yapılacaktır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait TCG Alemdar ve TCG Çubuklu gemileri tarafından da su altı aramasına devam edilecektir."
#olayıngeçmişi
Rusya’dan İzmir’e giden Rus bayraklı "GLARD 2" adlı tanker, 10 Ocak’ta Kilyos açıklarında Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı teknesiyle çarpışmış, tekne kazanın ardından batmıştı. Balıkçı teknesinde bulunan 6 kişiden 3’ü bölgedeki diğer balıkçı tekneleri tarafından kurtarılmış, 3 kişi ise kaybolmuştu. Deniz Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı helikopter ve botlarla bölgede yapılan çalışmaların ardından, kayıp 3 balıkçıdan birinin cesedine ulaşılmıştı.
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İSTANBUL(DHA)