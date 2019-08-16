Valilik'ten sağanak yağış uyarısı

Karabük Valiliği'nce yapılan açıklamada Karabük çevresinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı belirtilerek vatandaşlar sel ve su baskınlarına karşı uyarıldı

16 Ağustos 2019, Cuma 18:33 Son Güncelleme:
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Valilik'ten sağanak yağış uyarısı

Karabük Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "Bartın, Bolu, Düzce, Karabük ve Zonguldak’ta beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bugün (17.08.2019 Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren, pazar akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Meydana gelmesi muhtemel ani, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

KARABÜK (İHA)

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