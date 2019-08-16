Karabük Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "Bartın, Bolu, Düzce, Karabük ve Zonguldak’ta beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bugün (17.08.2019 Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren, pazar akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Meydana gelmesi muhtemel ani, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

KARABÜK (İHA)