Valilikten sağanak yağış uyarısı

Valilikten yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre bu gece saatlerinden itibaren ilimiz merkez ve Kızılcahamam, Çamlıdere, Kahramankazan, Çubuk, Akyurt ve Kalecik ilçelerimizde sağanak ve yer yer gök gürültülü kuvvetli sağanak yağışlar beklendiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

DHA