Türkiye Valilikten sağanak yağış uyarısı

Valilikten sağanak yağış uyarısı

Türkiye

Valilikten sağanak yağış uyarısı

Ankara Valiliği, sağanak yağış uyarısı yaparak vatandaşları oluşabilecek sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

28 Mayıs 2020, Perşembe 23:26 Son Güncelleme:
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Valilikten yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre bu gece saatlerinden itibaren ilimiz merkez ve Kızılcahamam, Çamlıdere, Kahramankazan, Çubuk, Akyurt ve Kalecik ilçelerimizde sağanak ve yer yer gök gürültülü kuvvetli sağanak yağışlar beklendiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

DHA

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