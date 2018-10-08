Valiz cinayetinde kan donduran ifade

Seyrek Mahallesi’ndeki sazlık alanda valiz içinde cesedi bulunan Melahat Mersinli’nin (66) katil zanlısı olarak gözaltına alınan Ö.K. ile olayla bağlantıları olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

KORKUNÇ İTİRAF

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye gönderildi. Çeşitli suçlardan sabıkasının olduğu belirtilen şüpheli Ö.K’nin emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği, yakını olan Melahat Mersinli ile birlikte tefeciden yaklaşık 50 bin lira para aldıklarını, parayı ödeyemediği için tartıştıklarını, boğarak öldürdükten sonra valize koyduğunu ardından da sazlık alana attığını söylediği öğrenildi.

CESEDİ TESADÜFEN BULUNMUŞTU

7 Haziran’da, Seyrek Mahallesi sazlık alanda yavru köpeğini arayan bir kişi, siyah valiz içerisinde ceset olduğunu fark edince durumu polise bildirmişti.

Polis ekipleri üzerinden kimlik çıkmayan cesedin Melahat Mersinli’ye ait olduğunu belirlemişti. Başlatılan soruşturma kapsamında ölen kadının katil zanlısı olduğu tespit edilen Ö.K. Ankara’da, yakınları olduğu öğrenilen diğer şüpheliler ise İzmir’de gözaltına alınmıştı.