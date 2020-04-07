VALORANT kapalı beta sürümü tamamen Türkçe olacak

Aynı zamanda Valorant’ın Türkçe seslendirmeye sahip olacağı da açıklandı. Oyundaki karakterler farklı sanatçılar tarafından seslendirildi. Oyun içi 13 bin kelime metin, 25 bin oyun dışı metin ve 14 bin kelime seslendirme çevirisi yapıldı. Bu sayıların daha da aratacağı ifade edildi.

Toplam 3214 Türkçe replik VALORANT dünyasında yerini aldı ve bu replikler için Mustafa Oral’ın seslendirme yönetmenliğinde çalışıldı. Aylardır yürütülen çalışmalarda şu ana kadar, 13.000 kelime oyun içi metin, 25.000 kelime oyun dışı metin ve 14.000 kelime seslendirme metni çevirisi gerçekleştirildi; saatlerce süren kalite kontrol testleri yapıldı ve bu sayılar her geçen gün artmaya devam ediyor.

Riot Games Türkiye, VALORANT ajanlarını olabildiğince gerçekçi ve dilimize uygun olarak konuşturmak istediği için, sanatçıların o karakteri doğru yansıttığından emin olana kadar defalarca kayıt tuşuna basarak uzun bir çalışma sürecini geride bıraktı.

Karakterleri seslendiren ses sanatçıları şu şekilde:

Breach - Umut Tabak

Cypher - Selim Yeğin

Sova - Murat Aydın

Viper - Hümay Güldağ

Phoenix - Onur Kırış

Brimstone - Itri Koşar

Sage - Damla Özüduru

Jett - Berrak Kuş

Omen - Levent Yıldız

Dış Ses - Merih Tangün

Beta başlangıç sürecinde bölge bölge açılacak. İlk bölgeler içinde Kanada, Avrupa, Rusya, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri yer alıyor.