Valorant kapalı betaya oyuncular nasıl katılacak?
Riot Games’in rekabete dayalı, karakter tabanlı PC oyunu VALORANT’ın kapalı beta dönemi bugün başladı. Türkiye, Kanada, Avrupa, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde geçerli olan kapalı beta dönemi, bugün (7 Nisan 2020) saat 15.00’da Türkiye’deki oyunculara kapılarını aralıyor.
07 Nisan 2020, Salı 14:52 Son Güncelleme:
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Riot Games’in merakla beklenen yeni oyunu VALORANT, bugün saat 15.00 itibariyle kapalı beta dönemine başlıyor. Riot Games Türkiye ekibi tarafından yerelleştirilerek tamamen Türkçe hale getirilen VALORANT’ın kapalı beta döneminde oyuncuları daha önce görmedikleri yeni bir şampiyon ve yeni bir harita bekliyor.
Kapalı Beta'ya oyuncular nasıl katılacak?
Tamamen ücretsiz olan VALORANT’ın kapalı beta dönemine katılmak için de herhangi bir ücret ödemek gerekmiyor. Oyuncular Riot hesaplarını Twitch'e bağlayıp belirli yayıncıları izleyerek kapalı betada yer alma şansı yakalayacaklar. Erişime hak kazanmak isteyen oyuncuların izlemesi gereken yayınlar ise şu şekilde:
10000 DAYS
PANKYLOL
PATCUTEZ
MITHRAIN
ROOTTHEGAMER
JAHREIN
TECONE
GANDHIT
LEYLUNEHAR
FEITV
THALDRINLOL
BERKRIPTEPE
UNLOSTV
ALPERBICEN
WTCN
ALPTV
VIDEOYUN