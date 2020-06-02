Valorant ücretsiz olarak yayınlandı

Kapalı beta sürecini başarıyla tamamlayan Valorant’ın çıkış tarihi 2 Haziran olarak belirlendi ve oyun sonunda piyasaya sürüldü. Valorant’ta çeşitli özgün yetenek setlerine sahip karakterlerle 5’e 5 takımlarla alana bomba kurma veya bombayı imha etme temasında savaşıyorsunuz.

Riot Games, Legends of Runeterra, Teamfight Tactics ve League of Legends’taki hile engelleme sisteminin çok daha geliştirilmiş bir versiyonunu Valorant’a taşıdı. Hilecilerin direkt olarak IP banı yediği Valorant’ta hile ile karşılaşmanız çok zor.

Valorant'ta şu anda bilinen on ajan var. Temsilcilerin her biri, turlardan önce satın alınan veya oyunda eleme boyunca kazanılan özel yeteneklere sahip.

Ajanların listesi

Phoenix

Jett

Viper

Sova

Cypher

Brimstone

Sage

Omen gizli

Breach

B Raze

League of Legends’in üyelik açma sitesine gidin.

E-postanızı girin ve Başla yazan butona dokunun.

Doğum tarihinizi girip İleri’ye tıklayın.

Kullanıcı adı ve şifre belirleyin ve kullanım koşullarını kabul edin, ardından İleri’ye tıklayın.

‘Her Şey Tamam Mı?’ ekranının altında bulunan Hemen Katıl tuşuna basın ve işlem tamam.

Riot Games ID’si oluşturarak şirketin Legends of Runeterra adlı oyununu da oynayabilirsiniz.

Valorant’ın resmi internet sitesine gidin.

Download butonuna tıklayın.

Dosyayı çalıştırın ve Valorant’ı kurmak istediğiniz dizini seçin.

Riot Games ID’nizi girin ve oyuna giriş yapın.



