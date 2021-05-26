Valve, iddialara göre taşınabilir bir oyun konsolu üzerinde çalışıyor. Linux üzerine inşa edilecek oyun konsolu, SteamPal adına sahip olacak ve Steam platformundaki çoğu oyunu çalıştırabilecek. Mobil platform üzerine inşa edilecek cihazın donanımı için NVIDIA yerine Intel veya AMD ile ortaklık kurulacağı düşünülüyor.

Yine iddialara göre Steam'in taşınabilir oyun konsolu, Nintendo Switch'ten daha geniş bir oyun konsolu olacak. Konsol standart QWERTY klavye ile gelmeyecek ama bir oyun kolundaki tüm kontrol tuşlarına, çift ana analog çubuğuna ve harici bir dokunmatik yüzeye sahip olacak.

SteamPal henüz prototip aşamasında, bu nedenle de ekran boyutu, batarya, depolama kapasitesi gibi özellikleri belli değil. Ancak cihazın USB Type-C üzerinden görüntü aktarma yeteneğine sahip olacağı söyleniyor. Böylece bir oyun bilgisayarı gibi de kullanılabilecek.