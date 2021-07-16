Bu yılın başlarında söylentileri çıkan yeni taşınabilir oyun bilgisayarı Steam Deck, resmi olarak duyuruldu. Son çıkan AAA oyunları da çalıştırabilen cihaz, taşınabilir bir konsol niteliği taşıyor.

Valve, cihazı hepsi bir arada taşınabilir oyun bilgisayarı olarak tanıttı. Üç farklı modele sahip olan cihazın, ön siparişe 16 Temmuz'da yalnızca birkaç ülke için açılacağı ve aralarında Türkiye'nin yer almayacağı belirtiliyor.

Cihazın yurt dışındaki net çıkış tarihine dair herhangi bir bilgi paylaşılmasa da bu yılın aralık ayında çıkacağı açıklandı.

SteamOS 3.0 kullanan Steam Deck'de; Steam Sohbeti, Bildirimler, Bulut Kayıtları, Mağaza, Topluluk ve PC'den Uzaktan Oynatma gibi özelliklerin tamamı bulunacak.

Cihaz; 7 inç dokunmatik ekran, analog tuşları analog tuşları yerine kullanabileceğiniz dokunmatik yüzey, Wi-Fi, Bluetooth, microSD yuvası ve bir USB-C bağlantı noktasına sahip olacak.