Van-Bahçesaray yoluna çığ düştü

Van-Bahçesaray karayolunun 30’uncu kilometresine yoğun kar ve tipi nedeniyle çığ düştü.

Karayolunun çığdan temizlenmesi için Karayolları 11’inci Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 kepçe, 3 greyder ile 10 kişilik ekip sevk edildi. Fakat yoğun tipi ve çığ tehlikesi nedeniyle ekipler, dönmek zorunda kaldı.

Yolda kimsenin kalmadığını belirten ekipler, sürücüleri de çığ düşmelerine karşı uyardı.

26 YERİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Bölgede hava sıcaklıklarında düşüş yaşanırken Van’ın Bahçesaray, Başkale ve Muradiye ilçelerinde toplam 26 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandığı belirtildi.

Gülay KUYUCU/DHA