Türkiye Van Bahçesaray'da çığ altında kalan itfaiyecinin cansız bedenine ulaşıldı

Van Bahçesaray'da çığ altında kalan itfaiyecinin cansız bedenine ulaşıldı

Türkiye

Van Bahçesaray'da çığ altında kalan itfaiyecinin cansız bedenine ulaşıldı

Van - Bahçesaray yolunda ilki 4 Şubat, ikincisi 5 Şubat'ta meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği, 84 kişinin de yaralandığı çığ felaketi bölgesinde karlar altında kalan itfaiye eri Mehmet Can Daşdemir'in 39 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı.

15 Mart 2020, Pazar 12:46 Son Güncelleme:
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Van - Bahçesaray karayolunda 4-5 Şubat tarihlerinde meydana gelen çığ olayları sonrası güvenlik gerekçesiyle kapalı bulunan bölgenin yolu açılmış, uzman ekipler dün bölgede itfaiye eri Mehmet Can Taşdemir için arama çalışması başlatmıştı. Bugün sabah saatlerinde yapılan arama çalışmaları sonucu itfaiye erinin cansız bedenine ulaşıldı.

4 - 5 Şubat tarihlerinde meydana gelen çığ felaketlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı böylece 42’e ulaştı.

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