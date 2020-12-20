Türkiye Van Başkale'de 4,4 büyüklüğünde deprem oldu

Van Başkale'de 4,4 büyüklüğünde deprem oldu

Türkiye

Van Başkale'de 4,4 büyüklüğünde deprem oldu

AFAD verilerine göre, Muğla'daki 3,8 ve 3,9 büyüklüğündeki depremlerden sonra Van'da 4,4 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem saat 07:32'de gerçekleşti.

20 Aralık 2020, Pazar 09:07 Son Güncelleme:
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AFAD verilerine göre, Van'ın Başkale ilçesinde saat 07:32'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Van'ın Başkale ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 13 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Başkale ve çevre ilçelerde hissedildi.

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Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise Başkale'deki depremin büyüklüğünü 4.5, derinliğini ise 5.8 kilometre olarak açıkladı.

Depremde, can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz açıklanmadı.

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