Van Büyükşehir Belediyesi 112 memur ve zabıta memuru alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Van Büyükşehir Belediyesi, ilk defa atanmak üzere Mühendis, Şehir Plancısı, Avukat, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni, Belediye Trafik Memuru, Zabıta Memuru kadroları için 112 memur ve zabıta memuru alacak. Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur ve zabıta memuru alınacaktır" denildi.

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