Sanat dünyasının en önemli taşlarından biri olan Vincent Van Gogh, dünyanın en büyük ressamları arasında yer alıyor. Aynı zamanda Vicent Van Gogh, mutsuz ve melankolik hayatı ile biliniyor. Katı ve dindar kurallara sahip olan anne babanın çocuğu olarak hayatının çok önemli bir kısmını yatılı okulda geçirdi. Bu dönemde derin bir üzüntü yaşayarak içine kapanan Vincent Van Gogh, ruhsal çok zor günler geçirmiştir.

İkinci yarayı ise, sevdiği kadından ret cevabı alarak yaşamış olup büyük bir depresyona girmiştir. Bu dönemden sonra rahip olmaya karar veren Van Gogh gerekli sınavlara girmiş ama bu konuda da başarılı olamamış ve oradan oraya savrulmuştur. Sürekli farklı yerlerde kalan Vincent Van Gogh özellikle sigara ve alkol bağımlısı olarak yaşamının çok önemli bir kısmını geçirdi. Bu zaman içinde hem fiziksel hem de zihinsel olarak ciddi zararlar almıştır.

Sanatı kadar hayatı ile ilgili yazılan roman ve çekilmiş olan belgeseller, filmler sanatçının hayatında görmediği ilgiyi telafi edecek nitelik taşır. Satış ve öğretmenlik gibi farklı meslekleri deneyen Vincent Van Gogh, 27 yaşında ressam olmaya karar verdi. Eserleri ise, kendi hayatı gibi oldukça kasvetli ve Hollanda’nın kırsal hayatını resmeden eserlerden oluşuyor. Bu eserler arasında ise, “Patates Yiyenler” tablosu sanatçının gözlemleri arasında en gerçekçi olan eserler olarak biliniyor.

VAN GOGH KISA HAYAT ÖZETİ

Vincent Van Gogh, çocukluk dönemini yatılı bir okulda okuyarak geçirdi. Bu dönemde çok uğraşsa da eve dönmek için anne ve babasını bir türlü ikna edemedi. Bu nedenle de çok yalnızlık çekerek çocukluk döneminde çok ciddi psikolojik sorunlar yaşadı. İş hayatında da istediği gibi başarılı elde edemeyen Vincent Van Gogh, 15 yaşında eve geri dönerek ve resim çalışmalarına başladı. Özellikle de 20'li yaşları, ressamlık hayatının en zirvesinde olduğu dönemini geçiren Vincent Van Gogh, Aynı zamanda 37 yaşında intihar ederek vefat edene kadar da çok önemli eserlere imza atmıştır.

Hollandalı ressam Vincent Van Gogh, dünyanın en önemli ve en popüler art izlenimci ressam sanatçısıdır. Dünyanın en önemli ressamları arasında yer alan Van Gogh, hatta belli bir kesime göre de en iyisi olduğu düşünülüyor. Van Gogh, 37 yaşında kendini göğsünden vurarak intihar edene kadar pek çok önemli eserler bırakmış olan çok güçlü bir ressamdır. Bunlar içinde portre, manzara, natürmort ve otoportre gibi pek çok farklı esere de hayat vermiştir. Kendine has fırça darbeleri ve kullanmış olduğu farklı renkleri ile birlikte dünyanın en özel ressamlarından arasında yer alır.

Özellikle de modern sanatın temelini atan isimler arasında yer alır. Paris’te empresyonist ressamları ve eserleri keşfeden Van Gogh, daha canlı ve eğlenceli konular ve renkler kullanmaya resmetmeye başladı. Bu köklü değişimde de, istediği başarıya ulaşamadı. Daha sonra ise, sanatçı, daha sakin bir yaşam sürmek için Fransa’nın güneyinde bulunan Arles’a taşındı.

VAN GOGH ESERLERİ

Van Gogh, 20'li yaşlarında ressamlık hayatında çok önemli eserler vermeye başladı. Çok depresif ve mutsuz bir hayat yaşayan ünlü ressam 37 yaşında intihar ederek vefat edene kadar çok önemli eserlere imza attı. Bu eserler ise;

Yıldızlı gece - 1889

Cafe Terrace At Night - 1888

Arles'teki yatak odası - 1889

Sargılı kulaklı otoportre - 1889

Ayçiçekleri - 1888



