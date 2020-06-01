Kültür & Sanat Van Gogh Müzesi’nden 4K videolarla sanal tur

Van Gogh Müzesi’nden 4K videolarla sanal tur

Kültür & Sanat

Van Gogh Müzesi’nden 4K videolarla sanal tur

Van Gogh Müzesi, koleksiyonunda yer alan eserleri detaylı gösteren 4K video serisi paylaştı.

01 Haziran 2020, Pazartesi 10:18 Son Güncelleme:
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7 bölümlük bir video serisiyle sanal tur sunan Van Gogh Müzesi, yakın plan detay çekimleri içeren 4K videolarla ziyaretçilere bir müzeyi tek başına gezme fırsatı tanıyor. İlk videoda otoportre galerisi, ikinci video da köy yaşamından sahneleri konu alan eserler görülebiliyor. Kalan 5 bölüm ise bu tür özel başlıkları taşımayan genel turları kapsıyor.

Sanal tur videolarıyla birlikte dijital arşivini de genişleten Van Gogh Müzesi, daha önce de 200’den fazla resim, 500 çizim ve daha pek çok şey dahil olmak üzere Vincent van Gogh’un bu en büyük sanat koleksiyonunu çevrimiçi erişime açmıştı.


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