Türkiye Van Gölü çekilince ortaya çıktı! Görenleri şaşkına çevirdi

Van Gölü çekilince ortaya çıktı! Görenleri şaşkına çevirdi

Türkiye

Van Gölü çekilince ortaya çıktı! Görenleri şaşkına çevirdi

Tüm dünyada etkisini git gide göstermeye başlayan iklim değişikliğinden Van Gölü de nasibini aldı. Gölün çekilmeye başlaması ile birlikte ortaya çıkan mikrobiyalitler görenleri şaşırttı.

13 Aralık 2021, Pazartesi 09:47 Son Güncelleme:
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Küresel ısınmanın etkileri son yıllarda kendisini göstererek mevsimlerin değişmesine etki ettiği gibi dünyada ve ülkemizde birçok gölün kurumasına sebep oldu. 

Son zamanlarda Van Gölü’nde su seviyesinde korkunç bir düşüş yaşanırken, Adilcevaz ilçesinde ise Van Gölü’nün çekilmesi sonucu mikrobiyalitler ortaya çıkmaya başladı.

İLK KEZ KARŞILAŞTILAR

Gölün çekilmesini şaşkınlıkla karşılayan vatandaşlar, Van Gölü’nün böylesine çekilmesiyle ilk kez karşılaştıklarını söylediler. Gölün çekilmesiyle mikrobiyalitlerin ortaya çıktığını ifade eden vatandaşlar, oluşan manzara karşısında hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmiyor.

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