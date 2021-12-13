Van Gölü çekilince ortaya çıktı! Görenleri şaşkına çevirdi

Küresel ısınmanın etkileri son yıllarda kendisini göstererek mevsimlerin değişmesine etki ettiği gibi dünyada ve ülkemizde birçok gölün kurumasına sebep oldu.

Son zamanlarda Van Gölü’nde su seviyesinde korkunç bir düşüş yaşanırken, Adilcevaz ilçesinde ise Van Gölü’nün çekilmesi sonucu mikrobiyalitler ortaya çıkmaya başladı.

İLK KEZ KARŞILAŞTILAR

Gölün çekilmesini şaşkınlıkla karşılayan vatandaşlar, Van Gölü’nün böylesine çekilmesiyle ilk kez karşılaştıklarını söylediler. Gölün çekilmesiyle mikrobiyalitlerin ortaya çıktığını ifade eden vatandaşlar, oluşan manzara karşısında hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmiyor.