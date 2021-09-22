Doğa Van Gölü havzasındaki kuşlar kuraklık nedeniyle göç etti

Van Gölü havzasındaki kuşlar kuraklık nedeniyle göç etti

Doğa

Van Gölü havzasındaki kuşlar kuraklık nedeniyle göç etti

Her yıl binlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Van Gölü havzasında kuraklık nedeniyle kuş türlerinin büyük bir bölümü başka bölgelere göç etti. Bölgedeki doğa fotoğrafçıları ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını söyledi.

22 Eylül 2021, Çarşamba 15:46 Son Güncelleme:
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Göçmen kuşların önemli konaklama merkezlerinden olan Van Gölü havzası, 232 kuş türüne de ev sahipliği yapıyor. Havaların ısınmasıyla geldikleri bölgede, yaz boyunca konaklayan flamingo ve diğer kuş türleri havzada görülüyor.



Van Gölü kıyısındaki Çelebibağı, Gölağzı ve Kasımbağı mahallelerinde bulunan sazlık alanların kuruması, gölün yaklaşık 2 kilometre çekilmesiyle 'kuş cenneti' olarak adlandırılan bölgedeki kuşların büyük bir bölümü göç etti.

Van Gölü havzasında 25 yıldır doğa fotoğrafçılığı yapan Ferzende Coşar, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığnı belirterek şunları söyledi:

Van Gölü havzasında, göl sularının yaklaşık 2 kilometre çekildiğini görüyoruz. Durum böyle olunca başta flamingolar olmak üzere, 232 kuş türünün bulunduğu havzada birçok kuş türü alanı terk etmiş durumda. Her yıl buraya fotoğraf çekmeye geliyorum. Bu yıl üzülerek ifade etmek isterim ki, bu kuşlardan eser yok. Küresel ısınmadan kaynaklı kuraklık baş gösterdi. Artık fotoğraf çekerken istediğimiz görselleri alamıyoruz. Kuraklığın en çok kuşları etkilediğini görüyoruz. Burada flamingolar, dik kuyruklu kuşlar ve diğer türler konaklıyordu. Şu an bu kuşlardan sadece flamingolar var ama onlar da suyun azalmasıyla gölün yaklaşık 3 kilometre uzağında konaklıyor.

DHA


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