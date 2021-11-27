Türkiye Van Gölü sahilinde inanılmaz anlar! Vaşak görüntülendi…

Van Gölü sahilinde inanılmaz anlar! Vaşak görüntülendi…

Türkiye

Van Gölü sahilinde inanılmaz anlar! Vaşak görüntülendi…

Van’ın Gevaş ilçesinde daha önce hiç görülmemiş anlar yaşandı. Van Gölü sahilinde nesli tükenme tehlikesindeki vaşak görüntülendi. Çoban köpeklerinin saldırdığı vaşak son anda kurtarıldı…

27 Kasım 2021, Cumartesi 13:14 Son Güncelleme:
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Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için birinci derecede koruma altında olan ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesindeki vaşak, Van'ın Gevaş ilçesine bağlı İnköyü'nde Van Gölü sahilinde görüntülendi. Hayvanı cep telefonuyla kayıt altına alan çoban Musa Başak, bölgede ilk defa vaşak gördüğünü söyledi. 


İlk olarak çoban köpekleri tarafından fark edilen vaşağı gördüğünde çok şaşırdığını anlatan Başak, "İnköy’de dağda koyunları otlatırken ilk olarak sürü köpekleri fark etti. Ben görünce kedi sandım fakat dikkatli bakınca kedi olmadığını fark ettim. Hemen cep telefonuyla çekmeye çalıştım. Bu sırada da köpeklerin vaşağa saldırmalarını, ona zarar vermesini engelledim. Bölgede daha önce görmediğim için büyük şaşkınlık yaşadım. Daha sonra kayalıklara tırmanan vaşak gözden kayboldu" diye konuştu.

Hakan SARI/ DHA

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