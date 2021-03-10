Van Gölü'nde 61 kaçak göçmenin öldüğü facianın davasında flaş gelişme
Van Gölü'nde, geçen yıl 27 Haziran'da 61 kaçak göçmenin yaşamını yitirdiği tekne faciası ile ilgili 6 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma 2 Mayıs'a ertelendi.
10 Mart 2021, Çarşamba 15:17 Son Güncelleme:
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Van Gölü'nde, geçen yıl 27 Haziran'da 61 kaçak göçmenin yaşamını yitirdiği tekne faciası ile ilgili 6'sı tutuklu 12 sanığın yargılanmasına, 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. 3 Mayıs'a ertelenen duruşmada, 6 sanığın tutukluluk halinin devamına kararı verildi.
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