Türkiye Van Gölü'nde 61 kaçak göçmenin öldüğü facianın davasında flaş gelişme

Van Gölü'nde 61 kaçak göçmenin öldüğü facianın davasında flaş gelişme

Türkiye

Van Gölü'nde 61 kaçak göçmenin öldüğü facianın davasında flaş gelişme

Van Gölü'nde, geçen yıl 27 Haziran'da 61 kaçak göçmenin yaşamını yitirdiği tekne faciası ile ilgili 6 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma 2 Mayıs'a ertelendi.

10 Mart 2021, Çarşamba 15:17 Son Güncelleme:
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Van Gölü'nde, geçen yıl 27 Haziran'da 61 kaçak göçmenin yaşamını yitirdiği tekne faciası ile ilgili 6'sı tutuklu 12 sanığın yargılanmasına, 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. 3 Mayıs'a ertelenen duruşmada, 6 sanığın tutukluluk halinin devamına kararı verildi.




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