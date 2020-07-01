Van'daki göçmen faciasıyla ilgili incelemelerde bulunmak üzere bölgeye geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van Gölü'nde teknenin batması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

(Van Gölü'nde batan tekne) Teknenin içinde 55-60 kaçak göçmenin bulunduğuna yönelik bir değerlendirmeye ulaşıldı. 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Medeni Akbaş dahil olmak üzere 11 kişi gözaltında, ilgili köyün muhtarı açığa alındı.

Ankara'dan Row cihazı (su altı görüntüleme cihazı) getirildi. Bir iç gölde ilk kez böyle bir batık arama çalışması gerçekleştirdik.

Teknenin 110-120 metre dipte olduğu tahmin ediliyor. Henüz yeri tespit edilmiş değil.

Bakan Soylu, Ferit Melen Havalimanında Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.



