Van Gölü'nde şaşırtıcı bir keşif yaşandı. 6-7 Aralık'ta açıklacak su altı sergisine fotoğraf yetiştirmek için Van Gölü'ne dalan dalgıçlar, şaşırtıcı bir görüntüyle karşılaştı. Dalgıçlar, 31 yıl önce suya düşen kamyonun motorunu buldu.

28 yıldır Van Gölü'nde dalış yapan Adilcevaz Kültür, Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Cumali Birol, gölün derinliklerinde yaşam alanlarının kalıntılarını tespit etmeye devam ettiklerini söyledi. Aralık ayındaki dalışlardan buluntuların sergisini açacaklarını kaydeden Birol, şunları söyledi:

"Van Gölü hala sırlarını koruyor. 15 gün önce fotoğraflar çekmiştik fakat olumsuz hava şartları nedeniyle çekimlerimiz eksik kalmıştı. Yaptığımız son dalışımızda ise 31 yıl önce Kabanlar mevkisinde kaza yapan saman yüklü kamyonun izine rastladık. 1990 yılında gemi kaptanı olan rahmetli babamla birlikte o kamyonun şasesini suyun altında karaya çıkarmıştık. O zaman bu kadar imkanlar yoktu. O zaman aracın motorunu suya düşürmüştük. Bugün mikrobiyalitlerin fotoğraflarını çektikten sonra dönüş yaparken, 31 yıl önce kaybettiğimiz kamyonun motorunu da bulduk. Su altında çektiğimiz görüntüleri 6-7 Aralık'ta sergileyeceğiz. Tüm dalışları bu sergiye davet ediyoruz" dedi.

Sualtı Filmcileri ve Fotoğrafçıları Derneği (SUDOF) Yönetim Kurulu üyesi Erhan Öztürk ise Van Gölü'ne birçok dalgıcın gelip dalış yapması gerektiğini söyleyerek, “Adilcevaz'da yapılacak olan su altı sergisinin eksik kalan fotoğraflarının çekimleri için geldik. Buradaki mikrobiyalitlerin yapıları biraz daha farklı. Güzel çekimler gerçekleştirdik. 1996 yılında 'Van Gölü canavarı'nı aramak gayesiyle 10 kişilik bir ekiple buraya gelmiştik. O zaman gelip dalışlar yapmıştık. Van Gölü turizm açısında yavaş yavaş gelişmeye başladı. İnanıyorum ki bu sergi buna katkı sunacaktır. Van Gölü'nün altındaki mikrobiyaliter ve görüntüler çok güzel bütün dalgıçların gelip görmesi lazım. Hem görsel hem de bilimsel açıdan çok da araştırılması gereken bir göl olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

Ceren ÇALIŞKAN/ BİTLİS, (DHA)