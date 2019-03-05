Kaza, bugün öğle saatlerinde Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Güzelsu Mahallesi’ndeki Zernek Barajı yakınlarında meydana geldi. Van’dan Hakkari yönüne giden plakası ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen minibüs, karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı. Kazada, 2 araçta bulunan 8 kişi yaralandı. 2’sinin durumu ağır olan yaralılar yol ortasına yatırılarak, ambulans bekledi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar Van Bölge Eğitim Araştırma ve YYÜ Araştırma Hastaneleri’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayı duyan yaralı yakınları da olay yerine akın etti. Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.