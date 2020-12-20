Van, Kars ve Iğdır ve Ağrı için kar uyarısı yapıldı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Bitlis, Muş ile Hakkari'de buzlanma ve don beklendiği bildirildi. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Van Gölü'nde ise rüzgarın batılı yönlerden 20-40 kilometre kuvvetinde esmesi, havanın az bulutlu, görüşün açık olması bekleniyor. Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van ve Muş'ta 5, Bitlis'te 4, Hakkari'de 3 derece olması öngörülüyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don olayı ile yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

"İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir..."

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir illerinin kuzey ilçelerinin yağmurlu, sabah saatlerinde Van, Kars ve Iğdır çevreleri ile Ağrı’nın doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, kuzeybatı kesimlerde ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 9

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri hafif yağmurlu 11

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 14

Adana: Parçalı ve az bulutlu 19

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 20

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 13

Trabzon: Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu 13

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 2

Diyarbakır: Parçalı az bulutlu ve sisli 5



