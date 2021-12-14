Türkiye Van merkezli operasyonda çok sayıda tutuklama

Van merkezli operasyonda çok sayıda tutuklama

Türkiye

Van merkezli operasyonda çok sayıda tutuklama

Van merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 8'i tutuklandı.

14 Aralık 2021, Salı 01:46 Son Güncelleme:
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Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde tefecilik, nitelikli yağma, yağmaya teşebbüs, tehdit, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hakaret suçlarını gerçekleştirdikleri tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce ilimiz merkezli Mersin ve Mardin illerinde 10.12.2021 günü yapılan eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış olup, 13.12.2021 günü sevk edildikleri adli makamlarca 7 şüpheli şahıs adlı kontrol kararıyla serbest bırakılmış, 8 şüpheli şahıs tutuklanmıştır" denildi.

VAN (İHA)

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