Türkiye Van peş peşe sallandı

Van peş peşe sallandı

Türkiye

Van peş peşe sallandı

Van'ın Saray ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

03 Nisan 2020, Cuma 13:30 Son Güncelleme:
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Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son dakika verilerine göre; Van'da peş peşe depremler olmaya devam ediyor. 

Sabah saatlerinde sallanan Van'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Saat 12.42 sıralarında meydana gelen depremin merkez üssü Saray ilçesi olarak açıklandı. Depremin derinliği ise 5 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'ın geçtiği bilgilere göre ise depremin büyüklüğü 3.9 olarak kaydedilirken, derinliğinin ise 7 kilometre olduğunu belirtildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremin herhangi bir can ve mal kaybına neden olmadığı belirtildi.

Van Tuşba'da sabah saatlerinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.


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