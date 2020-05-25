Türkiye Van Valiliği ortaya çıkardı! Hastane için izin alıp bayram ziyaretine gittiler

Van Valiliği ortaya çıkardı! Hastane için izin alıp bayram ziyaretine gittiler

Türkiye

Van Valiliği ortaya çıkardı! Hastane için izin alıp bayram ziyaretine gittiler

Van Valiliği, 112 Acil Komuta Merkezini arayarak hastane izni alan vatandaşların akrabalarına bayram ziyaretine gittiğini açıkladı.

25 Mayıs 2020, Pazartesi 17:02 Son Güncelleme:
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Van Valiliğinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda kent genelinde gerekli önlemlerin alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sokağa çıkma kısıtlamasında bazı vatandaşlarımızın 112 Acil Komuta Merkezini arayarak hastaneye gitmek için izin istedikleri, ancak hastaneye gitmek yerine akrabalarına bayram ziyareti gerçekleştirdikleri belirlenmiştir. Bu amaçla yoğun bir şekilde arayıp asılsız ihbarda bulunan vatandaşlarımızdan dolayı 112 Acil Komuta Merkezi ihbar hattımız kilitlenmiş durumdadır. Bundan dolayı merkezimize ulaşmak zorunda olan acil tıbbi desteğe ihtiyacı bulunan vatandaşlarımız, 112 Acil Komuta Merkezine ulaşamadığı için ambulans sevki yapılamamakta ve hastalarımız hastaneye sevk edilemediği için mağdur olmaktadır."

Hayati önem arz eden bu konuda asılsız ihbarlarda bulunarak sistemi kötüye kullanan vatandaşların uyarıldığı açıklamada, başkalarının sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkının gasp edilmemesinin insani bir tutum olduğu vurgulandı.

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