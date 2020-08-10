Türkiye Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 98 sözleşmeli sağlık personeli alacak

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 98 sözleşmeli sağlık personeli alacak

Türkiye

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 98 sözleşmeli sağlık personeli alacak

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından 98 sağlık personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan sağlık personel alımı ilanında adayların takip edeceği başvuru şekli, başvuru şartları ve son başvuru tarihi açıklandı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alım ilanı detayları haberimizde.

10 Ağustos 2020, Pazartesi 17:07 Son Güncelleme:
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 98 sözleşmeli sağlık personeli alacağını duyurdu. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Dursun Odabaş Tıp Merkezi Hastanesine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır" denildi.

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