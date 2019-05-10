Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü bugün bir ilan yayınlayarak "2547 sayılı Kanunun 6 ncı, 7 inci ve 65 inci maddelerine dayanılarak hazırlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca aşağıda nitelikleri ve adedi belirtilen öğretim elemanları alımı yapılacaktır." diye belirtti.

Bu ilan sonrası pozisyona başvurmak isteyenler, "Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim elemanı başvurusu nasıl yapılır?" sorusunu yöneltiyor.