Van’a 7 milyon TL’lik fabrika kuruldu!

Van Tekstilkent alanında kurulan fabrikanın açılış töreninde konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Türkiye’nin çok özel zamanlardan geçtiğini ifade ederek, “Hakikaten birliğe, beraberliğe, kardeşlik ve dostluk hukukuna her zamandan daha fazla muhtaç olduğumuzu çok net bir şekilde hissediyoruz. Bu manada tanıştığımız 15 yatırımcının ismiyle müsemma dostluk grubu olarak Van’da gerçekleştirdiği bu yatırımın çok önemli olduğunu değerlendiriyorum. Bir anlamda biz buradan; sadece Van’a değil tüm Türkiye’ye moral olacak önemli bir yatırımı da ayrıca hizmete açmış oluyoruz. Ben daha sözlerimin başında değerli yatırımcılarımıza şahsım ve devletim adına yürekten teşekkür ediyorum. Tabi Dostluk Grubu yatırımcılarına değil, geldiğim günden itibaren tekstilkent ile yakından ilgileniyorum. Burada büyük mücadeleler vererek ayakta durmaya çalışan, üretim yapmaya çalışan, ihracat yapmaya çalışan, istihdamı arttırmaya çalışan tekstilkentteki tüm yatırımcılarımıza da ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

'BURASI 16 BİN İNSANIMIZA İŞ, AŞ SAĞLIYOR'

Tekstil kentin bir başarı hikâyesi olduğuna değinen Zorluoğlu, “Hakikaten Türkiye’nin başka yerlerinde denenmiş ama Van kadar başarılı olmuş bir proje yok. Bu bakımdan tekstilkent, Türkiye’de örnek teşkil edebilecek önemli istihdam ve yatırım projesidir. Şu an burada 15 tane işletmeci ve 32 tane ayrı birim var. Çok şükür burası 16 bin insanımıza ki tamamı genç olmak üzere iş, aş sağlıyor. Tabi hedefimiz bunun çok üzerine çıkmak. Ama 1,5 yıl içerisinde gerçekleşen bu istihdam miktarı, Van için hayati bir önem taşıyor. İnşallah hedefimiz burada birinci etabında en az 2 bin 500 kişiye istihdam sağlamaktır. İşte bugün hizmete açılmış yeni yatırım, inşallah bu hedefimize daha da yaklaştıracak. İnşallah burada bayan ve erkek 500 gencimizin istihdam edileceğine kısa zaman da şahit olacağız” ifadelerini kullandı.

Tekstilkentin yönetimini valilik olarak üstlendiklerini belirten Zorluoğlu, “Türkiye’de bu tür yerler kurulduktan sonra maalesef yönetilmesi ve işletilmesinde ciddi sorunlar yaşandı. Bu tekstilkent yönetimini buradaki işletmecilerle, yatırımcılarla istişareli bir şekilde yapıyoruz. Ama valiliğimizin kontrolünde devam ediyor ve sorunlarını da valilik imkanlarımızla çözüm bulmaya çalışıyoruz” diye konuştu.





İKİNCİ TEKSTİLKENT MÜJDESİ

Konuşmalarında tekstilkentin ikinci etabının açılacağı müjdesini de veren Vali Zorluoğlu, “Tekstilkentin birinci etabında böyle bir çalışma ortaya çıkınca, bunun devam etmesi gerektiğini düşündük ve bu kapsamda 2018 yılı kalkınma ajansımızın programına ‘Tekstilkent-2’ projesini koyduk. İnşallah birkaç gün içerisinde tekstilkentin içinde yine yaklaşık 80 dönümlük bir alanı valiliğimize veriyorlar. Maddi olarak inşallah altyapıyı tamamlayacağız. Elektriğini, suyunu, kanalizasyonunu, doğalgazını, aydınlatma işini ve yol çalışmalarımızı yapacağız. Burayı parsel parsel olacak hale getirip, inşallah Tekstilkent-2 olarak yatırımcılarımızın hizmetine sunacağız. Allah’ın izniyle birkaç sene içinde burası 4 ila 5 bin kişinin istihdam edilebileceği bir alana dönüşecektir. Ben bu anlamda Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize Van Valisi olarak şükranlarımı sunuyorum. Çünkü burası yaklaşık 60 milyon TL’lik bir yatırım ödeneği ile gerçekleştirildi. Bunun yanında Kalkınma Bakanımıza, Maliye Bakanımıza, burada yatırım yapan yatırımcı kardeşlerimize ve çalışan halkımıza teşekkür ediyorum” dedi.

'DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI BÜYÜK BİR İŞ BAŞARDI'

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ise, Türkiye’nin sıkıntılı günlerden geçtiğini vurgulayarak, “Bugün olup bitenlere ortağız. Kimisi büyük, kimisi küçük oranlarda. Hal bu ve ülke gündemi bundan ibaret iken bize ilham veren, içimizi ısıtan üç başarı hikâyeden bahsedeceğim. Üç hikayenin ortak paydası ise Van Valisi Murat Zorluoğlu’dur. İlki bir yıl önce başladı. Cesur bir avuç girişimci; Van Organize Tarım İşletmelerinin yerel aktörler tarafından iletilmesi için bizi valinin kapısına gönderdi. Boş dönmedik. Bugün 200’e yakın ortaklığı on yıllardır başarılamayan bir ortaklığın ittifakına tanıklık ettik. Bugün karşı bir yatırıma dönüştüğünü heyecanla izliyoruz. İkincisi yılan hikayesine dönüşen ve kamusal fırsata rağmen başlatılamayan bir eğitim yatırımıdır. Yine bir grup girişimci, büyük bir cesaret ve özveri ile Van OSB’de ortaklık kültürü çerçevesinde şehrimize örnek olacak teknik ve mesleki bir kolej inşa ettiler. Bu ortaklığın baş mimarı yine bir valiydi. İlk tanıtım toplantısını bizzat organize ederek bu girişimcilere motivasyon sağladı. Üçüncü hikaye bugün burada başlıyor. Birçoğu Van dışında yaşayan 15 girişimcinin bir araya gelerek bugün itibariyle 100 istihdam ile başlattıkları ve 500’ü hedefledikleri bir hikaye. Yine bir ortaklık, yine birliktelik, yine cesaret ve stratejik bir kent. Tabuları yıkan bu üç hikaye; ‘olmaz, imkansız’ denen bir şeyi oldurdu, imkansızı imkanlı hale getirdi. Van şehri, bir arada iş yapma kültürünü bu üç hikayenin ortak paydası haline geldi. Bu paydanın bir de pay sahipleri var elbette. Vali Zorluoğlu bu şehre gelinceye dek bu üçüncü hikayenin başladığı alan ruhsatsızdı, yolsuzdu. Şimdi binlerce genç insana aş, iş oluşturan bir kümelenmeye dönüştü. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı büyük bir iş başardı. Kalkınma Bakanlığı büyük bir yatırım yaptı. Eski Milletvekili Burhan Kayatürk ısrarla takip etti. Büyük işler için ittifak ettik ve sonuç başarılı bir model. Bu kapsamda bu başarılı hikayelerin sahipleri karşısında eğiliyoruz” ifadelerini kullandı.

'VAN'DA 500 KİŞİLİK İSTİHDAM SAĞLANACAK'

Dostluk Grubu Tekstil A.Ş. Başkanı Hayrettin Gümüşkaya da, tekstil fabrikasının yaklaşık 4 bin metrekare kapalı alan üzerinde ve yaklaşık 7 milyon TL yatırımla gerçekleştiğini dile getirerek, “Fabrikamız, bölgemizde ortak iş yapma kültürünün, ortak hareket edebilme bilincinin yerleşmesine büyük katkı olacaktır. Böyle bir ortamda özellikle ekonomik alanda açılmış olan savaşa karşılık bizim burada yaptığımız bu başlangıç yatırımın önemli bir cevap olduğuna inanıyoruz. Biz batıdaki iş adamları olarak her şeyden önce ülkemizin geleceğine inanıyoruz. Üretim yeteneklerimize, bütün dünyayla çok rahat ticaret yapabilme gücümüze inanıyoruz. Bu gücümüzü bugün ilimizde, bölgemizde sizlerle paylaşmanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

AK Parti Van Eski Milletvekili Burhan Kayatürk ve YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal’ın da birer konuşma yaptığı tören, kurdele kesimi ve fabrikanın gezilmesi ile sona erdi.

Açılış sonunda bir konuşma yapan Dostluk Grubu yönetiminden Emel Elik Bezaroğlu ise, ilk etapta 75 kişinin istihdam edileceği fabrikada erkek gömleği üretiminin gerçekleşeceğini belirterek, “Şu anda 75 kişi çalışıyor, fakat aralık ayında bünyemize 75 kişi daha katacağız. İlerleyen zamanlarda 500 kişi istihdamla üretimimize devam edeceğiz” dedi.

'ÇOK CİDDİ EĞİTİMLER VERİYORUZ'

Dostluk Grubunun farklı sektörlerde doğulu iş insanları ve iş kadınlarının bir araya gelip oluşturdukları bir grup olduğunu dile getiren Bezaroğlu, “Hepimizin sektörleri farklı fakat hepimizin ortak noktası doğulu olmamızdır. Sadece fabrika değil, önümüzdeki dönemlerde çok ciddi farklı projelerimiz de var. Sosyal sorumluluk projeleri, bu tarz ticari oluşumla istihdam sağlayacak projeler mevcut. Güzel bir sinerji var. Daha öncede görülmeyen yardımlarımız oldu, ama burası somut olarak fiziki anlamda ilk adımdır. Burada özellikle doğulu kadınlara ağırlık verelim dedik. Çünkü doğudaki kadınlara mesleki anlamda çok imkan tanınmıyor. Bizim amacımız burada yüzde 85’i kadından oluşacak şekilde bir istihdam planlamaktı ve öyle de devam ediyor. İlerleyen zamanlarda kişi sayımız 500’e çıktığında da muhtemelen yüzde 85’i kadın çalışanımız olacak. Burada herhangi bir kalifiyeli eleman ya da bir deneyim gözetmeksizin bizimle çalışan arkadaşları belirledik ve çok ciddi eğitimler veriyoruz. İlk üretimlerimiz de çok güzel çıktı. Onları firmalarımıza gönderdik. Bu da bizim kadınlarımızın ne kadar çalışkan olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

Van’da kendilerine iş imkanı sunan Dostluk Grubuna teşekkür eden çalışanlar ise, daha önce evde oturduklarını ifade ederek, tekstil fabrikası sayesinde hem meslek öğrendiklerini hem de aile bütçelerine katkı sunduklarını söylediler.

Açılışa Van Vali Yardımcısı Sinan Aslan, kamu kurum ve kuruluş amirleri, STK başkanları ve vatandaşlar katıldı.