Van'da 4.7'lik deprem meydana geldi
Van'da Başkale merkezli 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
26 Mart 2020, Perşembe 09:00 Son Güncelleme:
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Van'da bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 08.39'da Van Böğrüpek-Başkale merkezli 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin 5 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.
https://twitter.com/Kandilli_info/status/1243052087484854272
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