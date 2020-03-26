Türkiye Van'da 4.7'lik deprem meydana geldi

Van'da 4.7'lik deprem meydana geldi

Türkiye

Van'da 4.7'lik deprem meydana geldi

Van'da Başkale merkezli 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

26 Mart 2020, Perşembe 09:00 Son Güncelleme:
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Van'da bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 08.39'da Van Böğrüpek-Başkale merkezli 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin 5 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

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