Van ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre saat 13.03'te merkez üssü Van Özalp'ta 5.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Sarsıntı sonrası vatandaşlar ev ve iş yerlerinden sokağa çıktı. Depremin Bitlis'te de hissedildiği bildirildi.









Vali Bilmez'den ilk açıklama

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Şu an için depremin merkez üssü Özalp ilçesinden bildirilen bir hasar yok. Ekiplerin araştırması sürüyor" dedi.

Uzman isim yorumladı

Deprem profesörü Süleyman Pampal CNN TÜRK canlı yayınında son depremi şu sözlerle değerlendirdi:

Yakın zamanda İran sınırında bir deprem meydana gelmişti. 2011 yılında Van'da meydana gelen deprem bu bölgedeki faylar üzerinden meydana geldi. Van'dan İran'a doğru giden faylar var. Bir de Çaldıran depremine neden olan faylar var. Bu faylar İran atımlı faylar. Van'ın bu bölgesi Türkiye İran sınırındaki aktif fayların bulunduğu 7'den büyük depremler üreten bölge. Bu bölgede son zamanlarda sık sık meydana geliyordu. Bu depremin sürpriz olmadığını söyleyebiliriz. Bu faylar 7 ve daha büyük depremler yaratma özelliğine sahip değil. 5 ve 7 büyüklüğü arasında depremler meydana gelebilir. Bölgedeki yapı türlerinin özelliği maalesef taş, kerpiç ve geleneksel yapı malzemeleri kullanılıyor. 5 ve 6 büyüklüğündeki depremlerde maalesef bu yapılar can kayıplarına neden olabiliyor.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy da CNN TÜRK canlı yayınında şu değerlendirmelerde bulundu:

Geçen aylarda İran sınırlarında depremler vardı. 5'i geçen depremlerde Doğu Anadolu'da evler yıkılabiliyor. Aslında yıkılmaması lazım. Depremi sorunlu tutamayız ama mühendislik görmemiş, kırsal kesimdeki evlerde yıkımlar olabiliyor. 5.4'te bile sıkıntı yaşayabiliriz. 2011'deki Van depremi olmuştu, bu onun tam doğusuna geliyor. Eğer verilen merkez üssü doğruysa bir doğu-batı fayı üzerinde gelmiş olması muhtemel.

Zaten burada bir hareketlilik birkaç aydır vardı, yıkımlar da meydana gelmişti. Artçıları da izleyip yeni yorumlarda bulunabiliriz. 5.4'ün artçıları en az 1 hafta 10 gün sürecektir, 4.5'e kadar varabilir. 5'e yaklaşan her depremden sonra biz irkiliyoruz, yapı stoğumuzda ciddi zaafiyetler var, bunlar bizi endişelendiriyor. 5.4 çok büyük bir deprem değil fakat yığma yapılarda, kırsal kesimlerde, yaralanmalar, can kayıpları gerçekleşebiliyor.

Harita üzerinde gördüğüm kadarıyla Başkale fayının kuzeyinde değil. Önceki depremler Başkale fayının İran'a geçen kesminde meydana gelmişti. Ama bizimle ilgiliydi, devam edebilecek hatta 6.5 7.0'ye kadar depremler oluşturabilecek bir bölgeydi. 5.4'ün bulunduğu yerde normalde herhangi bir fay görünmüyor. Merkez üssünde bir kayma olabilir. İlerleyen saatlerde düzeltilir Kandilli ve AFAD tarafından. Artçılar bizim için çok önemli ve onları izliyoruz.

Bakan Soylu'dan açıklama

Bakan Soylu yaptığı açıklamada "Özalp'te yapılan ilk taramalarda hasar gözükmüyor. Köyler de taranıyor, şu ana kadar sadece bir evde kısmi yıkık ihbarı var" ifadelerini kullandı.